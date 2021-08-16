高端疫苗預約當機 莊人祥：之前沒如此瞬間流量

民眾預約高端COVID-19疫苗踴躍，系統今天上午一度因流量大，啟動流量管制，出現疑似當機狀況。指揮中心發言人莊人祥直呼，前幾輪預約都沒有出現這樣的瞬間流量。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台展開第6輪，自今早10時開放預約，預約登記將於18日中午12時截止，施打期間預計為8月23日至8月29日，因瞬間流量過大，只能啟動流量管制，使部分民眾暫時無法登入，現已逐漸恢復正常。

莊人祥下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，高端疫苗自今早10時開放預約，開跑2分鐘內4.2萬人湧入登記，直呼過去AZ疫苗或莫德納（Moderna）疫苗預約作業都沒見過類似現象，因為瞬間流量大，才會啟動流量管制。

莊人祥說，系統已於下午1時恢復正常運作，截至中午12時，多達24萬人以上預約成功，承諾此輪預約不會發生任何問題，符合資格民眾仍可安心上網預約。

指揮中心指揮官陳時中也強調，只要有事前登記意願的民眾符合資格，都一定能預約到疫苗，民眾無須急著預約。

在記者會中有媒體問及，事前已意願登記高端疫苗的總統蔡英文是否已完成預約。陳時中僅說，不知總統是否已完成預約，相信國安團隊會做適當安排。

衛福部中央健保署約聘副研究員陳孜瑜表示，上午「健保快易通」APP登入順暢，畫面呈現也沒問題，但點選進入COVID-19疫苗預約平台就沒回應，COVID-19疫苗預約平台網站也顯示系統維護中，推估可能是人太多導致，但詳情必須詢問中央流行疫情指揮中心。

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