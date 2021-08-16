遭爆官員接種疫苗超過六成 陳時中：比例很低

國內疫苗吃緊，台北市議員游淑慧今天質疑，官員施打的比例超過六成，覆蓋率高於長輩。對此，指揮中心指揮官陳時中今天在記者會指出，「我已經回答過了」，並公布長者疫苗覆蓋率，65至74歲達78.34％、75歲上則是66.68％，中央單位官員1712人打過，量差很多。

官員遭質疑打很多疫苗，陳時中也公布，第二類中各項施打人數，他說，第二類打最多人是5.5萬名警察，1.5萬的海巡，以及1.1萬國軍，另居家檢疫清運消毒者有2.6萬人。超過1萬的還有地方防疫官員2.7萬人，還有第一線衛生單位3300多人，大致上比較大的數目是這樣。

他強調，中央打的1712人比例是相當低的。另外，九月將迎來開學季，媒體詢問，有無兒童唾液快篩相關規畫？食藥署長吳秀梅說，目前沒有業者來申請唾液檢測的快篩試劑。

至於前陣子「特殊交友圈群聚」，有部分人士認為遭歧視，陳時中說，中央盡量避免做特殊標籤化，我們都稱作交友圈，也不常在公開場合提到這個名詞。

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