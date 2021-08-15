高端16日起預約 陳時中：無法保證有60萬劑可打

第6輪COVID-19疫苗明天開放預約，此輪接種高端疫苗，指揮中心11日預估至少提供60萬劑，但指揮官陳時中今天說，檢驗應遵照嚴格標準，無法保證60萬劑一定通過。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台第6輪自8月16日上午10時開放預約，施打期間預計自8月23日至8月29日。此輪預期開放60萬至80萬劑高端疫苗供接種，但現階段僅有35萬劑高端疫苗完成檢驗封緘放行。

今天下午中央流行疫情指揮中心記者會中媒體提問，可否保證23日前再放行20多萬劑高端疫苗，才能湊齊60萬劑供施打。陳時中僅回應，日前推估高端疫苗可提供60萬劑接種，主因是現在已有多批高端疫苗正送驗中，但檢驗標準嚴格，通過後才能提供民眾接種，無法保證檢驗一定會通過。

陳時中說，在遵守檢驗標準為優先前提之下，無法保證第6輪接種一定會有60萬劑高端疫苗，「萬一對外保證檢驗一定通過，那根本就不用認真檢驗了」，但相信若檢驗順利，此輪配送出60萬劑只是保守估計，提供更多高端疫苗供施打也不無可能。

國內COVID-19疫苗量吃緊，據指揮中心最新數據，阿斯特捷利康（AZ）疫苗只剩下27萬劑、莫德納（Moderna）疫苗僅有21萬劑，第5輪公費疫苗接種至17日，但第6輪開打須等到23日，全台將有5天的疫苗施打空窗期，不僅如此，各縣市鬧疫苗荒，雙北地區甚至反映早已無疫苗可打。

陳時中說，疫苗接種原本就是按照計畫進行，雙北市預約者已經全數施打完畢，以新北市為例，施打效率非常高，一天就能施打5萬多劑疫苗，意味配送15萬劑疫苗能在3天內施打完畢，建議新北市接種站可減少開設，但接種站設置屬地方自治，相信地方會做最好的安排。

國內COVID-19疫苗爭議不斷，台北市副市長蔡炳坤今天在臉書（Facebook）發文表示，年輕族群一直打不到第1劑疫苗，年輕、長者世代心結恐浮檯面；台北市長柯文哲妻子陳佩琪同樣也在臉書發文，疑似暗指陳時中位居主管高位，卻只著重應付當下，而非真心解決問題。

面對這些質疑，陳時中表示，政務官從來不是位居高位，「大家都想努力解決問題」，針對COVID-19疫苗採長幼有序原則，希望年輕人與長者共同承擔壓力，呼籲大家再忍耐一下，一旦再有新一批疫苗到貨，就會儘速開放年輕族群施打。

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