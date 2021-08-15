中鋼員工施打莫德納疫苗後猝逝 董座：打完別急著上班

高雄市57歲李姓中鋼資深員工14日接種莫德納疫苗，今天上午在辦公室突嘔吐昏倒，送小港醫院搶救不治。據了解，李男有高血壓病史，平時有服血壓藥，死因是否與疫苗有關，醫院已經協助通報疫苗接種疑似不良反應。

高雄市衛生局表示，此個案是57歲男性，透過預約系統，14日下午4點到鳳山體育館接種站打第一劑莫德納疫苗，個案有高血壓慢性病史。個案今天有上班，外出回辦公室後出現嘔吐、昏倒，送小港醫院搶救，經急救仍未能恢復心跳，醫院已協助通報疫苗接種疑似不良反應。

中鋼董事長翁朝棟說，死者是一名資深員工，職務是鋼板廠領班，平時身體狀況不錯，疑有高血壓病史，有服血壓藥控制，昨天下午接種第一劑莫德納疫苗，今天如常到公司上班，上午10點多被同事發現身體不適送醫，送往小港醫院急救。

對同仁發生憾事，翁朝棟說，公司有派幹部全力協助，針對在職病故相關撫卹、慰問，會全力協助，但最重要是了解病因，釐清真相。他也呼籲同仁，打完疫苗別急著上班，要觀察確認身體狀況無恙才行，身體健康是最要緊的事。

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