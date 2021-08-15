影／台灣自購24.96萬劑莫德納疫苗來了 運抵桃機準備檢驗封緘

根據中央流行疫情指揮中心表示，第六批採購莫德納疫苗24.96萬劑，已於台北時間8月15日凌晨自盧森堡啟運，下午16時10分抵達桃園國際機場。
今天運抵台灣的24.96萬劑莫德納疫苗為華航CI-5556航班，由波音747-400型貨機執飛，該航班於今天（15日）台北時間凌晨0時36分自盧森堡起飛中停杜拜，並在今天上午7時58分從杜拜起飛，下午16時10分抵達桃園機場。
負責載運今天24.96萬劑莫德納疫苗的華航CI-5556航班貨機落地後，滑行停靠在507機坪，疫苗完成通關程序後，將送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供接種。指揮中心表示，我國採購的莫德納疫苗目前共有150萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑及本批24.96萬劑，共六批總數為150萬劑。
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