自購24.96萬劑莫德納疫苗 運抵桃園機場
台灣自購24.96萬劑莫德納疫苗今天下午4時10分，由華航自盧森堡運抵桃園機場，為國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗添助力，台灣採購的莫德納疫苗共計到貨150萬劑。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午表示，台灣採購的莫德納疫苗目前共計有150萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日的9.96萬劑，以及今天的24.96萬劑。
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