逾980萬人次接種COVID-19疫苗 涵蓋率39％

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，國內昨天共有6萬多人次接種COVID-19疫苗，累計逾980萬人次接種疫苗，人口涵蓋率約39%、劑次人口比約41.81。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但最早在印度發現的Delta變異株持續肆虐全球，儘管感染後死亡率低，但有研究顯示近20%患者不適症狀持續長達1個月。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在疫情記者會中表示，國外很早就發現染疫個案可能出現長期COVID症候群，其中以呼吸功能狀況居多。

張上淳說，染疫重症個案有部分因呼吸功能受損，即便痊癒後仍會喘很長一段時間，也有些會出現倦怠、容易疲倦等症狀，目前因國內Delta本土個案只有在屏東現蹤，其他個案多是境外移入，比較難看出感染Delta和Alpha變異株患者之間長期後遺症的差異。

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