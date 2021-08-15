前台大醫打日贈AZ 包裝印「明治」商標：吃到冰淇淋的錯覺

為了防堵新冠疫情再度爆發，國內目前正全力提高疫苗覆蓋率，截自12日劑次人口比已達38.37%，接種過第一劑者達900萬人。前台大感染科醫師林氏璧日前便發文分享自己剛打完第二劑AZ疫苗，發現疫苗包裝上印有「明治」字樣，直呼「有吃到冰淇淋的錯覺」。

前台大感染科醫師林氏璧經常在個人粉專「日本自助旅遊中毒者」分享日常趣事與疫情知識，13日他便發文表示自己已接種完兩劑疫苗，「AZ戰隊，打好打滿！」他也補充雖然兩劑相隔達13週，但他不擔心保護效果會降低，「有研究顯示AZ第二劑延後打抗體還更高。」

前台大感染科醫師林氏璧在FB粉專分享自己已接種完兩劑AZ疫苗。圖／取自 日本自助旅遊中毒者

而他第二劑剛好接種到的是日本贈送的疫苗，原本就熱愛日本旅遊的他，更直言要將感激之情以消費行動報答，「他日必定回到日本玩好玩滿，刷爆信用卡，為日本經濟振興貢獻心力！」他也眼尖發現疫苗包裝上印有「明治Meiji」字樣，他幽默直呼「有吃到冰淇淋的錯覺」。

林氏璧也在內文中解釋「明治Meiji」商標出現在疫苗包裝上的原因，原來是因為明治控股公司有食品與醫藥兩大部門，而英國AZ與日本政府簽訂1.2億劑疫苗的契約，其中9000萬劑由日本的JCR Pharma在國內製造，第一三共的子公司和明治旗下的KM Biologics負責裝瓶、包裝，Meiji Seika Pharma則處理疫苗的保管和流通。

前台大感染科醫師林氏璧也在FB貼出自己的疫苗接種證明書。圖／取自 日本自助旅遊中毒者

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