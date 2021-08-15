前台大醫打日贈AZ 包裝印「明治」商標：吃到冰淇淋的錯覺
為了防堵新冠疫情再度爆發，國內目前正全力提高疫苗覆蓋率，截自12日劑次人口比已達38.37%，接種過第一劑者達900萬人。前台大感染科醫師林氏璧日前便發文分享自己剛打完第二劑AZ疫苗，發現疫苗包裝上印有「明治」字樣，直呼「有吃到冰淇淋的錯覺」。
前台大感染科醫師林氏璧經常在個人粉專「日本自助旅遊中毒者」分享日常趣事與疫情知識，13日他便發文表示自己已接種完兩劑疫苗，「AZ戰隊，打好打滿！」他也補充雖然兩劑相隔達13週，但他不擔心保護效果會降低，「有研究顯示AZ第二劑延後打抗體還更高。」
而他第二劑剛好接種到的是日本贈送的疫苗，原本就熱愛日本旅遊的他，更直言要將感激之情以消費行動報答，「他日必定回到日本玩好玩滿，刷爆信用卡，為日本經濟振興貢獻心力！」他也眼尖發現疫苗包裝上印有「明治Meiji」字樣，他幽默直呼「有吃到冰淇淋的錯覺」。
林氏璧也在內文中解釋「明治Meiji」商標出現在疫苗包裝上的原因，原來是因為明治控股公司有食品與醫藥兩大部門，而英國AZ與日本政府簽訂1.2億劑疫苗的契約，其中9000萬劑由日本的JCR Pharma在國內製造，第一三共的子公司和明治旗下的KM Biologics負責裝瓶、包裝，Meiji Seika Pharma則處理疫苗的保管和流通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言