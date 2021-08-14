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全台逾974萬人次接種疫苗 人口涵蓋率38.77%

中央社 / 台北14日電

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，昨天全台共有13.3萬人次接種疫苗，累計接種974.9萬人次，人口涵蓋率38.77%、劑次人口比41.54%。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗吃緊，根據中央流行疫情指揮中心規劃，第6輪預計開放高端疫苗接種，第7輪則可能開放AZ疫苗，以加速年輕族群疫苗覆蓋率為主要目標。

另外，媒體報導，一名有台北萬華茶室活動史的67歲男性，5月底確診後送醫治療，但6月底出院前卻出現失憶症狀，院方經檢查，發現其大腦血管受COVID-19侵襲造成血栓。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，根據國外報導，染疫個案比較常出現肺部血栓，國內也有2例個案合併肺血栓過世，至於腦血栓則相當罕見。

對於有專家指出，免疫力不好的民眾染疫後，潛伏期可能拉長。羅一鈞表示，免疫系統弱的民眾一旦染疫，體內病毒量較高，不僅可傳染期也會比較長，演變成重症的機會也比較高，這些都是適用單株抗體藥物的對象。

新冠疫苗

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