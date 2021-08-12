自購52.4萬劑AZ疫苗抵台 食藥署最快8月19日驗畢放行
政府自購52.4萬劑AZ 疫苗今天下午運抵台灣，衛福部食藥署表示，已完成疫苗冷鏈查核與抽樣，將進行各項檢驗，最快19日可檢驗完畢封緘放行。
中央流行疫情指揮中心去年10月30日與阿斯特傑利康（AstraZeneca）公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已到貨4批，3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑。
衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿指出，今天抵台的第5批疫苗，數量共52萬4800劑。指揮官陳時中今天說，此批疫苗效期至民國110年12月31日，自購AZ疫苗總計約241萬劑到貨。
食藥署表示，此批疫苗批號為A1047，今天下午自泰國空運抵台入庫，食藥署立即派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，並現地封存疫苗。
食藥署研檢組長王德原告訴中央社記者，樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗，最快下週四可完成檢驗。
王德原說，若經審查文件資料與檢驗皆合格，將盡快核發封緘證明書，後續52萬4200劑完成封緘後放行，交由衛福部疾病管制署進行後續疫苗接種作業。
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