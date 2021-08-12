高端疫苗將開打 感染科醫師：將分析不同疫苗保護力

高端疫苗預計23日開打，國內接種COVID-19疫苗達3款。感染科權威醫師李秉穎今天表示，後續將進行對照分析，可得知民眾接種不同廠牌疫苗後的具體保護效力數據。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台第6輪將從16日上午10時至18日中午12時開放預約，本期可供接種的是國產的高端疫苗，施打期間為23日至29日。截至今天下午1時，有意接種高端疫苗者已逾110萬人。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天上午接受媒體人周玉蔻訪問表示，從臨床試驗來看，接種高端疫苗的副作用發生率低，這是蛋白質疫苗的特點，採取相同技術平台的美國諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗也是如此。

至於高端疫苗的有效性，李秉穎說，隨著高端疫苗開打，會開始進行疫苗效益分析，國內接種的3種疫苗，包含阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）與高端疫苗，可做對照分析研究。

李秉穎說，可用健保資料庫、疫苗接種紀錄等資料進行大數據研究，假設有人染疫，就能分析個案是否曾接種疫苗、接種哪種疫苗，並與未接種疫苗者比較，看感染COVID-19的發生率，就能得到具體保護效力評估。

針對外界質疑政府圖利高端疫苗，李秉穎直言，疫苗涉及全民利益，在此背景下，圖利廠商是天經地義的事；疫苗問世後，可望加速控制疫情、恢復經濟繁榮，獲利的是全民並非特定群體，

此外，李秉穎被問及作家九把刀的岳母接種AZ疫苗後死亡一事，他說不談個案，但從原則性來看，若排除疫苗接種後引發過敏性休克，就剩下2種可能，包含自身潛在疾病，以及疫苗其他副作用，導致接種後死亡。

李秉穎強調，要釐清個案死因是否與疫苗有關，仍必須從檢體與病理解剖檢視是否與血栓相關，目前AZ疫苗除了血栓外，沒有任何其他可知會引起死亡的原因，若排除血栓，就能排除死因與疫苗的相關性。

他也提醒，民眾要保持平常心看待AZ疫苗，台灣有很多疫苗接種後猝死個案，經專家審視，9成以上都是有潛在疾病引起，與疫苗無關。

商品推薦