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一線醫護混打莫德納疫苗 首波5000多劑13日配送

中央社 / 台北12日電
第一線醫護人員接種AZ疫苗後，第2劑可混打莫德納疫苗。圖為羅東聖母醫院醫護人員，為冬山鄉民進行疫苗接種。圖／宜蘭縣政府提供
第一線醫護人員接種AZ疫苗後，第2劑可混打莫德納疫苗。圖為羅東聖母醫院醫護人員，為冬山鄉民進行疫苗接種。圖／宜蘭縣政府提供

第一線醫護人員接種AZ疫苗後，第2劑可混打莫德納疫苗，指揮中心今天表示，明天將配送首波5000多劑莫德納疫苗，17日會再配送3到4萬劑，供符合混打資格者接種。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，專責醫療院所第一線醫護工作人員，第1劑接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗超過10週者，第2劑將開放混打莫德納（Moderna）疫苗，約3.3萬人符合資格。

今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會上媒體提問，有醫師掛號要混打疫苗，但卻被告知疫苗尚未到貨，指揮中心發言人莊人祥表示，混打的莫德納疫苗首波有5000多劑，將於明天配送至專責醫療院所。

莊人祥說，17日將配送剩下的3至4萬劑莫德納疫苗，陸續送抵醫療院所後，符合混打資格者再向醫院預約即可。

指揮中心統計，截至目前，國內尚有AZ疫苗約32萬劑，莫德納疫苗約49萬劑可供使用。

此外，媒體提問因邊境管制，外交單位停發簽證，導致高科技產業持續缺人才。對此陳時中說，針對高科技或台灣經濟相關人才，具有必要、即時與不可取代性，可用專案形式來台。

陳時中補充，部分專業人士來台時間較長，若眷屬也有來台需求，指揮中心已請相關單位審慎評估，如確實來台時間較長、有其必要性者，可考慮讓眷屬來台。

新冠疫苗 莫德納疫苗 混打 醫護人員

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