自購52.4萬劑AZ疫苗送達桃機 累計到貨241萬劑

台灣自購52.4萬劑AZ疫苗今天運抵台灣，在辦妥通關作業後將送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業再供計畫所列對象接種，台灣自購AZ疫苗到貨約241萬劑。

國內疫情逐步趨緩，政府持續加緊疫苗施打的腳步，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗數量吃緊，台灣自購約52.4萬劑AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，下午由中華航空公司CI834航班自泰國曼谷載運來台，班機在下午3時16分許抵達桃園國際機場。

負責載運AZ疫苗的華航CI834班機落地後，滑行停靠在第二航廈D2機坪，辦妥通關作業後，由地勤人員將放置在貨艙的疫苗卸下，經拖車送往華儲貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，今天到貨的52.4萬劑AZ疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

陳時中說，新疫苗到貨，原則上希望接種年齡層仍繼續往下開放，但若多數民眾需要開始接種第2劑，也不排除保留，強調細節尚待討論，接種規劃待敲定。

陳時中指出，指揮中心去年10月30日與阿斯特傑利康（AstraZeneca）公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已到貨4批，3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑，這次提供第5批疫苗約52.4萬劑，總計約241萬劑到貨。

陳時中表示，這次提供的疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，需存放於攝氏2至8度的環境，這批疫苗效期至110年12月31日。

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