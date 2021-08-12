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新北增1施打疫苗死亡個案 接種莫德納快1個月突沒呼吸

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
疫苗施打示意圖。圖／新北市新聞局提供
疫苗施打示意圖。圖／新北市新聞局提供

新北市新增1例施打疫苗後死亡個案，為一名新店68歲男性，身患癌症及高血壓，7月13日接種莫德納疫苗，7月13日至8月10日出現四肢無力及無法行走，8月11日出現無呼吸，緊急送醫不治，當天中午死亡，目前新北市通報累積統計共122例，（AZ疫苗104例、莫德納疫苗18例）。

新北市衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新冠疫苗 莫德納疫苗

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