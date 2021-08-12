新北增1施打疫苗死亡個案 接種莫德納快1個月突沒呼吸

多虧有全民的共同努力，以及醫護人員堅守崗位，台灣三級警戒自七月下旬降級。許多縣市紛紛恢復餐廳內用，室內集會也漸漸放寬辦理，台大公衛學院陳秀熙教授更在近日發表「東奧疫情得獎理論」，指出台灣的精準防疫與提升得獎率有關聯。

2021-08-12 14:29