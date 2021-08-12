全台疫苗接種逾943萬人次 第3劑高風險族群優先

疫情指揮中心最新統計，全台COVID-19疫苗接種逾943萬人次，另因應變種病毒，多國準備追加第3劑疫苗，指揮中心指揮官陳時中今天說，國際資料仍以高風險族群優先。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天有16萬3459人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，截至目前全台累計接種達943萬3236人次，疫苗人口涵蓋率37.78%，劑次人口比達到每百人40.19劑。

此外，國際間變種病毒肆虐，許多國家規畫追加第3劑COVID-19疫苗，媒體今天在疫情記者會詢問，第3劑疫苗將規畫由哪些族群優先施打。

陳時中回應，現在很多國家都在為施打第3劑疫苗做準備，並安排優先順序，依國際資料來看，還是從高風險族群開始，即染疫後易演變為重症甚至死亡的族群先施打，都是朝此方向規畫。

指揮中心發言人莊人祥也說明，昨天新增103件疫苗接種後不良事件通報，包含非嚴重不良事件51例、接種後死亡3件與其他疑似嚴重不良事件49件。

疫苗接種後死亡案件為2件接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗後死亡，年齡為46與81歲，接種後2至7日死亡；1例莫德納（Moderna）疫苗接種後死亡，年齡68歲，接種後29日死亡。

莊人祥說明，目前疫苗接種後不良事件通報，已有400多案送至衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）審查，目前都還沒結案，審理完畢會給付相關補償。

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