台灣防疫添助力 52.4萬劑自購AZ疫苗運抵桃機

台灣自購52.4萬劑AZ疫苗今天下午3時16分，由中華航空公司自泰國運抵桃園國際機場，可望為國內吃緊的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗供應及防疫工作再添助力。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，指揮中心去年10月30日與阿斯特傑利康（AstraZeneca）公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已到貨4批，分別是3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑，這次提供第5批疫苗約52.4萬劑，總計約241萬劑到貨。

這次提供的AZ疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，需存放於攝氏2到8度環境，這批疫苗效期至110年12月31日。

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