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疫苗施打破百萬 中市全人口覆蓋率逾3成5

中央社 / 台中12日電
疫苗施打示意圖。本報資料照片
疫苗施打示意圖。本報資料照片

台中市政府今天統計指出，到上午8時為止，第一劑COVID-19疫苗施打人數為100萬164人，全人口覆蓋率逾3成5，將持續配合中央撥配疫苗加速人口覆蓋率。

台中市民接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗意願踴躍，根據市府統計顯示，到上午8時止，第一劑疫苗施打人數為100萬164人，18歲以上市民覆蓋率已達42.63%、全人口覆蓋率則達到35.46%。

台中市今天持續開放中央疫苗預約平台第5輪預約民眾施打疫苗，台中市長盧秀燕在衛生局長曾梓展陪同下，前往衛生局及豐原衛生所視察民眾施打情形，並感謝衛生局團隊在疫情期間對全市防疫貢獻，還體驗工作人員在攝氏4度環境下分配疫苗的辛苦。

盧秀燕指出，市府會繼續爭取更多疫苗，協助更多市民完成施打，她也感謝市民配合，接種疫苗時井然有序，展現台中市民超高水準。

對於第6輪高端疫苗預約情形，盧秀燕表示，目前第5輪莫德納疫苗，中市大約有5.6萬人預約到，主要安排至醫療院所施打；另部分施打第二劑AZ疫苗的民眾，將分流安排至衛生所施打，由於第6輪疫苗目前預約選項僅有高端，民眾可根據自己的意願做選擇。

衛生局表示，台中配合中央政策，自3月22日起推動COVID-19疫苗接種服務，除透過醫療院所全力總動員外，也透過民政體系及教育局，快速設置67處快打站，台中市第一劑接種人數今天突破100萬人，這是很重要的里程碑。

新冠疫苗 台中市

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