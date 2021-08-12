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野百合世代親綠人士發起支持台灣疫苗連署：願優先施打

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
親綠人士發起支持台灣疫苗連署並表態，願優先施打。記者蔡晉宇／攝影
親綠人士發起支持台灣疫苗連署並表態，願優先施打。記者蔡晉宇／攝影

綠營與親綠人士今天發起，「野百合世代，我們支持台灣疫苗」連署行動。聯署內容表示，當台灣疫苗正式供貨，當中尚未施打者，願意優先選擇台灣疫苗；若需要第二劑疫苗混打實驗，也願意作為人體臨床試驗的自願參與者。

該連署由51位曾參與野百合學運的親綠人士共同發起，包括民進黨立委林宜瑾、鍾佳濱、高雄市新聞局長董建宏、新境界智庫副執行長廖錦桂、前監察委員陳師孟、前嘉義市長涂醒哲等。

連署人代表、萊弗斯基因公司執行董事戴章皇表示，不只台灣，很多國家也同意用免疫橋接，作為緊急使用授權依據。台北醫學大學教授李崇僖說，外界部分意見認為政府緊急授權是要圖利疫苗公司，這是為了打擊政府政策的一貫性，讓民眾懷疑，恐造成政策無法推動。

戴章皇表示，今天在場的發起人，很多都已經先打了AZ疫苗，因為當時有什麼疫苗就先打什麼，但他們未來會仍有三個機會可以施打高端疫苗，第一、長庚正在做AZ與高端混打的實驗，有報名意願；二、如果高端、AZ混打實踐已經通過，也會優先選擇，第三、未來每一年都要打一劑疫苗，未來會優先打國產疫苗。

新冠疫苗

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