快訊

林口包子店兩個月電費38萬元 台電勘查結果出爐

修車廠長大的柏克萊學霸：我是家裡沒光環的那個 但媽媽從不比較

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我一點也不想混打」 醫：第2劑AZ幾乎無感 何必再給車撞

聯合新聞網 / 綜合報導
許多第1劑接種AZ疫苗（左）的民眾，都希望第2劑能混打莫德納疫苗（右）。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
許多第1劑接種AZ疫苗（左）的民眾，都希望第2劑能混打莫德納疫苗（右）。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

由於國際研究指出，AZ搭mRNA疫苗的保護力更高，許多民眾都期待開放混打，日前甚至有人為此不惜冒險違規。然而目前能夠「合法混打」者，卻也並非人人都願意接受，台北市聯合醫院醫師陳昶宇就表明「抱歉我一點都不想」。

指揮中心目前開放混打的對象，限於已施打AZ超過10周的第一線高風險醫護人員。陳昶宇在臉書上寫道，許多人都已領教到第1劑AZ的威力，包括發燒、畏寒、全身痠痛、心悸、頭痛等不舒服的症狀，通常會持續24-32小時，甚至有人形容如同「被車撞」，但第2劑的副作用就輕微許多。

陳昶宇表示，目前聽到只打AZ的人第2劑幾乎都是無感，而他本人也只有當天晚上覺得稍微累了一點，但AZ混打莫德納的第2劑就不一樣了，「聽說症狀堪比AZ第1劑，甚至有過之而無不及，連60-65歲以上的長者症狀都一樣明顯」。他認為，既然研究報告顯示，打完2劑AZ面對Delta變種病毒的防重症、死亡效果接近100%，「那我何必為了『理論上可能更好一些』的輕症傳染保護力，再去承受被車撞第二次的痛苦。」

因此他建議「不要刻意去強求混打」，第1劑打AZ的，第2劑有AZ就打，優點是「副作用很少、重症保護力又高」，但若不得已要混打BNT或莫德納，「就只能再被車撞一次」，好處是對Delta變種病毒會有更佳的輕症傳染保護力。

如果民眾之後可以自由選擇是否混打，陳昶宇認為可以視自己打第1劑AZ經歷的副作用來決定，若第1劑已經很慘，為了達到更好的疫苗效果而願意混打「再被車撞一次」，他覺得「勇氣可嘉」；相對的，若第1劑身體反應不激烈，「那的確是可以考慮第2劑混打，去給車撞一下」。

新冠疫苗 AZ疫苗 莫德納疫苗 混打

延伸閱讀

新冠肺炎疫苗能混打嗎？爭議解決與政策解套

第一線也排不到？ 診所醫護怨AZ滿十週仍打不到第二劑

疫苗混打決策太遲...「一類兩劑早打完」 醫師批：只打到官員

打完疫苗變大食怪？醫曝5種「很少人知道卻很常見」副作用

相關新聞

我國自購52萬劑AZ疫苗 華航15:40運抵桃機

我國疫苗數量不足，不過今天傳出又有一批自購52萬劑的AZ疫苗將抵台。消息人士證實，同樣由華航CI-834運送，...

高端開打、52萬劑AZ疫苗將抵台 指揮中心下午2時說明

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，高端疫苗至少要達到50萬劑時才會考慮開打。但第六輪疫苗在未滿50萬劑時，就已敲...

美贈台疫苗將達400萬劑？ 美：現階段就是250萬無追加

媒體報導，美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）10日接受華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）訪問透...

「我一點也不想混打」 醫：第2劑AZ幾乎無感 何必再給車撞

由於國際研究指出，AZ搭mRNA疫苗的保護力更高，許多民眾都期待開放混打，日前甚至有人為此不惜冒險違規。然而目前能夠「合法混打」者，卻也並非人人都願意接受，台北市聯合醫院醫師陳昶宇就表明「抱歉我一點都

影／美國參議員稱捐我國400萬劑疫苗 綠委：應該是口誤

美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）本月10日接受華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）訪問透露，美...

綠委僅12人公開登記高端？王鴻薇號召民眾問立委打什麼

中央流行疫情指揮中心宣布，將高端疫苗新增為意願登記接種項目，台北市議員王鴻薇指出，經過調查，網路、臉書、新聞以及親自致電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。