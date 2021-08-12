「我一點也不想混打」 醫：第2劑AZ幾乎無感 何必再給車撞

由於國際研究指出，AZ搭mRNA疫苗的保護力更高，許多民眾都期待開放混打，日前甚至有人為此不惜冒險違規。然而目前能夠「合法混打」者，卻也並非人人都願意接受，台北市聯合醫院醫師陳昶宇就表明「抱歉我一點都不想」。

指揮中心目前開放混打的對象，限於已施打AZ超過10周的第一線高風險醫護人員。陳昶宇在臉書上寫道，許多人都已領教到第1劑AZ的威力，包括發燒、畏寒、全身痠痛、心悸、頭痛等不舒服的症狀，通常會持續24-32小時，甚至有人形容如同「被車撞」，但第2劑的副作用就輕微許多。

陳昶宇表示，目前聽到只打AZ的人第2劑幾乎都是無感，而他本人也只有當天晚上覺得稍微累了一點，但AZ混打莫德納的第2劑就不一樣了，「聽說症狀堪比AZ第1劑，甚至有過之而無不及，連60-65歲以上的長者症狀都一樣明顯」。他認為，既然研究報告顯示，打完2劑AZ面對Delta變種病毒的防重症、死亡效果接近100%，「那我何必為了『理論上可能更好一些』的輕症傳染保護力，再去承受被車撞第二次的痛苦。」

因此他建議「不要刻意去強求混打」，第1劑打AZ的，第2劑有AZ就打，優點是「副作用很少、重症保護力又高」，但若不得已要混打BNT或莫德納，「就只能再被車撞一次」，好處是對Delta變種病毒會有更佳的輕症傳染保護力。

如果民眾之後可以自由選擇是否混打，陳昶宇認為可以視自己打第1劑AZ經歷的副作用來決定，若第1劑已經很慘，為了達到更好的疫苗效果而願意混打「再被車撞一次」，他覺得「勇氣可嘉」；相對的，若第1劑身體反應不激烈，「那的確是可以考慮第2劑混打，去給車撞一下」。

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