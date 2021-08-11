苗栗宣布開放AZ滿10周者打第2劑 總量不到5千打完為止

苗栗縣政府下午宣布，即日起開放6月10日前已接種第1劑疫苗且間隔滿10周者接種AZ疫苗第2劑，全縣18鄉鎮市衛生所與13家醫療院所提供AZ疫苗施打第2劑預約及接種服務，請符合資格的民眾盡速預約施打。

接種疫苗時記得攜帶雙證件（身分證、健保卡）與疫苗接種紀錄卡準時報到，縣府表示這波AZ疫苗為第4輪平台剩餘數，數量不到5000劑，用罄為止。

苗栗縣衛生局指出，新冠疫苗混打規定，依中央流行疫情指揮中心指示，將針對專責醫療院所（包括設置專責病房或負壓隔離病房或採檢院所）第一線醫護工作人員已列冊第一線醫護工作人員（列冊風險第1及第2風險等級者），預計階段性自本周起開放接種AZ疫苗超過10周以上者，可接種莫德納疫苗完成第2劑，但這部分仍需由疾管署撥配疫苗至各專責醫院，屆時將請各專責醫院配合接種作業。

另外，今年全國運動會10月16至21日在新北市舉行，8月1日起已陸續於新北市及高雄市舉行資格賽，為預防賽事期間參賽隊選手、職員跨區移動可能造成風險，且讓選手在運動場館進行訓練及比賽期間可多一層保護力，縣長徐耀昌指示規畫讓第1梯次148名選手、教練及隊職員優先施打疫苗，以確保參賽選手健康並安心參賽，為苗栗爭取最好成果，接種事宜現已進行規畫，未來第2梯次選手將視疫苗剩餘及調度情形於賽前再安排。

衛生局表示，苗栗縣今天疫情維持平穩，至8月11日已連續20天無新增本土案例，但民眾防疫仍不可鬆懈。全縣迄今累計本土病例549例、境外移入14例，其中3例死亡；疫苗接種方面，至8月10日累計接種16萬8032人次施打，疫苗接種使用率達94.51%，18歲以上人口疫苗覆蓋率達36.44%。

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