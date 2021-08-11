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疫苗證明如何使用？指揮中心8月16日邀專家討論

中央社 / 台北11日電
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（第一排左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（第一排左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

衛福部研議數位證明簽發平台，上網能下載疫苗接種與篩檢的正式證明文件，最快月底上路。指揮中心指揮官陳時中今天說，16日將邀集專家討論如何使用，兼顧人權與防疫。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天約3.2萬人接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；目前全台疫苗接種逾926.5萬人次，疫苗人口涵蓋率37.18%，劑次人口比為每百人接種39.48劑。

因應防疫，部分場域要求民眾出示疫苗接種證明或檢驗陰性證明才能進入。衛生福利部研議推動數位證明簽發平台，民眾免外出就能下載疫苗接種、篩檢的正式證明文件，最快月底上路。

陳時中今天在疫情記者會表示，疫苗證明只是代表曾打過疫苗、接種的疫苗廠牌為何，但他強調，不贊成用於限制人身自由，但可討論將疫苗證明當作鼓勵措施。

陳時中說，疫苗證明如何使用，以符合人權與防疫需求，各國做法不同，下週一指揮中心將邀請防疫、醫療、人權、法律等相關專家討論，凝聚共識讓疫苗證明使用上更合乎需要。

媒體提問，若在國外接種COVID-19疫苗，國外的疫苗證明是否能直接轉換成國內版本，陳時中回應，因國外疫苗證明難確認是否為真，因此只能參考。

陳時中說，政府認證的疫苗證明推出後，將透過外館交換相關情報，與他國進一步談雙邊認證問題，是下一步要做的事情。

新冠疫苗 陳時中

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