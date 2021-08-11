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赴美催莫德納疫苗？ 陳時中：若有必要願意做

中央社 / 台北11日電
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（第一排左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（第一排左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國際間頻傳COVID-19疫苗出貨延遲，南韓本週將派代表團赴美國抗議莫德納兩度延遲交貨，台灣是否比照赴美催貨，指揮中心指揮官陳時中說，若有必要性，任何作為都願意做。

南韓政府今年共採購4000萬劑莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但僅到貨245.5萬劑。據國內多家媒體引用韓聯社報導，南韓本週將派代表團赴美，抗議莫德納兩度延遲交貨，要求廠商不可再發生類似情況。

今天下午中央流行疫情指揮中心記者會中有媒體問及，中央如何看待韓國派專人前往美國，催促莫德納藥廠準時交貨COVID-19疫苗一事，陳時中認為，各國作法不同，派人直接面談確實可了解買賣雙方的想法。

陳時中說明，台灣則是選擇透過台灣駐美代表處，或與莫德納總公司視訊聯繫，同樣是透過多重外交管道，即時掌握莫德納疫苗供應情況。若親自赴美國催貨有其必要性，「我們任何作為都願意做。」

新冠疫苗 陳時中

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