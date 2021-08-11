衛福部推疫苗數位黃卡 立委批浪費公帑：用擾民製造政績

衛福部規畫「疫苗數位證明簽發平台」，上網登錄即能下載相關證明，如同「數位黃卡」。不過民眾黨立委蔡壁如批評，中央健保署的「全民健保行動快易通」APP也有疫苗接種紀錄，既然已有現成使用平台，為何又要花錢做新的？「陳時中左手打右手，用擾民來製造政績」。

蔡壁如今在臉書指出，衛福部說要推出「疫苗數位證明簽發平台」，作為民眾進出公共場域的健康通行證，「我終於明白為什麼衛福部很忙了！原來在忙著花錢擾民做新平台！」

蔡壁如表示，衛福部中央健保署已有「全民健保行動快易通」APP，截至今年7月已累計1288萬人次下載，是政府部門開發實名制的APP中用戶最多的，也是台灣2020年度熱門APP排行榜冠軍，上面不僅已登載民眾在醫療院所的病毒檢測結果，也有疫苗接種紀錄，「衛福部的高官們，難道你們沒有下載這個APP嗎？難道你們不知道這個APP可以成為國人疫苗接種的證明嗎？」

對於有民眾未接種疫苗，卻在健保行動快易通App上出現已接種證明，衛福部長陳時中說，「可能在哪個環節上出錯」，蔡壁如也表示，每位民眾就醫後的訊息，都是由醫療院註記在健保卡上，再連接到健保App，「如果要有錯誤，就會是源頭出了錯，如果源頭出了錯，不管用哪個平台，都會是錯的」。

蔡壁如也對陳時中喊話，「除了在辦公室吹冷氣看報告之外，也要多到第一線走走、看看啊！才不會跟現實脫節太久」，政府既然可以把口罩預購、購買紀錄及口罩地圖等選項加入健保APP，現在為何不能做為「疫苗數位證明簽發平台」，只要顯示民眾的篩檢及疫苗接種紀錄，以利民眾出示，既能兼顧隱私又能免去浪費公帑與疊床架屋之弊，「這是簡單的判斷題，而非技術問題，請衛福部的高官們不要浪費公帑又擾民」。

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