延後2劑？ 台大公衛：AZ逾45周更佳、莫德納逾4周未知

台灣疫苗短缺下，中央流行疫情指揮中心透露有考慮再次延長莫德納兩劑間隔周數，但除了參考其他國家的接種間隔之外，未提出相關實證，正當性及可行性都受到挑戰。

台大公衛多名公衛學者，今歸納最新研究指出，AZ疫苗兩劑間隔越長，抗體濃度越高，間隔44到45周明顯高於其他周數，建議缺疫苗國家可延長AZ接種間隔。至於輝瑞或默德納等mRNA疫苗，可觀察到無論接種者是否曾確診，第一劑接種後27天的抗體濃度，都很接近完整接種兩劑，但第28天後抗體濃度能否維持？還需要更多證據支持。

台大公衛學者任小萱表示，為解決各國貧富差距、疫苗供應不均問題，牛津大學研究AZ疫苗拉長兩劑間隔的可能性。研究人員邀請18至55歲且參加過AZ疫苗一二三期臨床試驗的受試者回來受試，分為三組，包括兩劑間隔44至45周的30人，隔15至25周的116人，隔8-12週的115人。

結果顯示，間隔44至45周這一組，抗體濃度最高；兩劑AZ間隔越長，抗體濃度越高，而且六個月後仍維持相同效果。因此研究者認為，針對比較缺乏疫苗的國家，可以考慮延長第二劑AZ的間隔時間，以供給更足夠的人口先打第一劑。

台北醫學大學教授陳立昇指出，國際研究持續探討疫苗保護力的持續性，根據發表於新英格蘭醫學期刊的研究顯示，不論輝瑞或默德納等mRNA疫苗，第一劑接種後的抗體濃度，會隨接種後的天數增加而提升。接種第一劑之後21至27天，抗體濃度反應已經相當高，相當接近完整接種兩劑後的抗體濃度。

陳立昇表示，疫苗短缺之下，單劑施打是否足以應付疫情？可以參考這類研究。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，研究顯示，第一劑mRNA疫苗還是產生了相當大的保護力，但要注意的是，不同種族間是否有差異？第一劑接種28天之後，抗體濃度表現如何？這些都還需要更多研究支持。

陳秀熙表示，如果有更多資料去解答上述問題、支持延長間隔，台灣打過一劑莫德納的民眾如果要延長接種間隔，會有更好的科學基礎。 研究顯示AZ兩劑間隔可延長到45周，抗體濃度更高。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播 研究顯示，mRNA疫苗第一劑接種後21至27天，抗體濃度已經很接近完整兩劑，但28天後未知。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播

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