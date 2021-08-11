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選AZ還是高端？前台大醫想一周後給答案：沒瞧不起國產

聯合新聞網 / 綜合報導
高端研發的新冠疫苗預計8月下旬在國內開打。圖為高端疫苗預充填針劑樣品。 中央社
高端研發的新冠疫苗預計8月下旬在國內開打。圖為高端疫苗預充填針劑樣品。 中央社

新冠疫苗今起開放第5輪接種，預計將有48.7萬人施打莫德納疫苗。由於目前國內AZ和莫德納都告缺，第6輪將由高端疫苗首度上陣。高端的防護效果究竟能否與國際大廠牌匹敵，目前仍有許多爭論，前台大醫院感染科醫師林氏璧就坦言，若以AZ與高端來比較，他會選擇打前者。

截至8月10日下午5點為止，全國疫苗意願登記共有超過400萬人獨鍾莫德納，單選AZ的有106萬人，以高端為唯一選擇的人僅18萬，但若包括複選在內，則約有105萬人願意打高端。

對於高端的防護力，仍有許多民眾抱持懷疑態度，部分專家也不願背書，前台大醫師林氏璧日前在公視「有話好說」節目中提供了自己的看法。主持人陳信聰在節目中提問「高端是否可以跟AZ、莫德納、BNT、嬌生等國際廠牌疫苗平起平坐」，林氏璧回答「不太可能」，畢竟高端在研發階段提供的證據跟其他疫苗不太一樣。

他提到一個禮拜前曾被問到AZ和高端會打哪個，而他思考了一周後，答案還是AZ。他強調並非瞧不起國產疫苗，而是AZ在國際間已打了上億劑，實證資料多，跟它是否比高端好，是兩碼子事。

另外，雖然BNT疫苗預計9月將到貨，林氏璧也不看好能馬上解決疫苗荒，因為我們訂購的不是現貨，必須等藥廠趕工，或許只能先收到幾十萬劑。他指出，在疫苗不足的情況下，混打可能是不得不然的選擇，並表示9月應該能看到更多國外對於各品牌疫苗混打結果的研究報告，而國內也會有高端混打的實驗，以因應之後可能出現某廠牌疫苗斷貨的情形。

新冠疫苗 高端疫苗 AZ疫苗

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