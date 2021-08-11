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第一線也排不到？ 診所醫護怨AZ滿十週仍打不到第二劑

聯合新聞網 / 綜合報導
我國現面臨疫苗荒。本報資料照片
我國現面臨疫苗荒。本報資料照片

第五輪莫德納疫苗於今天開打，目前我國疫苗存量告急，指揮中心也已坦言，能夠完整打完兩劑疫苗者，不到100萬人。但為提高一線醫護人員的防護力，指揮中心日前以專責醫護為優先開放混打，陳時中也表示，先前第一波第一劑打AZ的專責和採檢站接觸病毒機率高的醫護人員，第二劑希望混打者，經過計算統計共有3.3萬人，已經陸續發下去。至於第二波第一劑AZ、希望混打的醫護，目前也準備4.4萬劑，提供高風險醫護施打。

雖然指揮中心已優先讓一線醫護人員施打疫苗，但仍然有不少人尚未排到疫苗，近日在臉書社團「靠北護理師」有篇貼文就詢問大家「有醫療人員第二劑AZ滿十週還預約不到的嗎？」

貼文一出，引起不少身為醫護人員的網友討論，有人表示自己已預約超過十週仍尚未打到疫苗，「我在診所上班……超過10週了還是連簡訊都沒收到……先前衛生所造冊後來說不算數，政府公告請大家上網自行登記預約，結果連約都沒辦法啊……醫院早就搶完了」、「有啊……我就是。為什麼醫護不造冊打就好，我還要搶預約時間……結果根本搶不到，是上班不用顧病人盯著手機網頁看就好嗎？」

對於開放混打，有網友也十分猶豫，「好可怕，雖然有開放混打，但混打的風險有可能沒疫苗，超猶豫要不要改混打，不知道會不會沒疫苗打」也有人希望大家不要再挑疫苗了，「我五月AZ第一劑，我到上禮拜才被通知可以打第二劑（我醫院的），大家都delay了，所以我每次看到身邊有人還在挑疫苗我就生氣。」

新冠疫苗 AZ疫苗 混打

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