疫苗將用罄仍要打莫德納 意願登記再破400萬人

第五輪莫德納疫苗明天開打，但我國疫苗存量告急，即便指揮中心已坦言，能夠完整打完兩劑疫苗者，早已不到100萬人，但「非莫不打」在一天之內，從昨天的399萬2661人，又增9149人加選，再度超過400萬人，今總計有400萬1810人。

截自今天下午5時，全國意願登記完成總人數約有1339萬448人，與昨天同時段相比，疫苗登記意願狀況，多了5萬民眾。單選AZ、莫德納者有微幅成長；其中獨愛AZ有106萬3581人，佔比7.95%、單選莫德納者有400萬1810人，佔比29.89%。

複選一種疫苗以上者，以AZ+莫德納最多有726萬7014人，佔比54.27%，其次是莫德納+高端有12萬4867人，佔比0.93%，再者是AZ+高端的3萬6561人，佔比0.27%。三者都選的人，AZ+莫德納+高端有71萬3887人，佔比5.33%。

高端疫苗迄今已有逾35萬劑通過檢驗封緘放行，有望在月底開打，獨鍾國產的民眾增幅不大，有18萬2262人，佔比1.36%。不過，有超過105萬人有意願打國產。

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