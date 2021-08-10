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高風險醫護AZ混打莫德納 陳時中：第二波規畫4.4萬劑

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

為提高一線醫護防護力，指揮中心日前開放混打，並以專責醫護為優先，指揮中心指揮官陳時中說，先前第一波第一劑打AZ的專責和採檢站接觸病毒機率高的醫護人員，第二劑希望混打者，經過計算統計共有3.3萬人，已經陸續發下去。至於第二波第一劑AZ、希望混打的醫護，目前也準備4.4萬劑，提供高風險醫護施打。

陳時中表示，先前開放1到3類及孕婦共6.8萬人可接種第二劑莫德納，後來經過專家同意，專責醫院採檢醫護可混打，但目標先讓1-3類人施打。

陳時中說，明天開始第五輪施打，也會先釋放3.3萬劑，給之前打第一劑已滿10周以上高風險醫護混打；至於陸續有醫護時間將滿10周，但時間還未到，未來一個月會準備4.4萬劑莫德納，陸續放給高風險人員，包括先前打第一劑AZ的第一類1-1、1-2專責病房專責照護人員、專責病房專責非照護人員及孕婦混打。

陳時中表示，高風險人員維持不變，根據滿足時間往下放，讓想打的醫護都打得到，而疫苗量都會互相排擠，醫護的用量是絕對不會，一開始不論第一類或接下來嚴峻時一到三類，預約上第一類人都是更優先，比其他人更前面。

基層醫護希望第二劑也能混打，陳時中說，要根據疫苗數量，這週會先發出3.3萬劑，時間到後接下來的4.4萬劑給第一線，目前的量只能給風險最高，還有很多人在等莫德納，也等很久，所以還是要根據量去分配。有3.3萬人滿10周的人，

有民眾尚未施打疫苗，但查詢健保快易通app，卻被登錄是打過疫苗，發言人莊人祥說，建議這位查得到民眾，可看一下哪個醫療院所接種的，還有接種時間，請到原來的醫療院所請他更正，因為可能是有另外的民眾接種紀錄誤植。

新冠疫苗 醫護人員 陳時中 混打

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