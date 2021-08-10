完整接種疫苗的人 99.99%沒發生破防重症
美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據對美國疾病管制與預防中心（CDC）數據的分析，完整接種新冠疫苗的人，超過99.99%沒有因突破防線的感染而必須住院或死亡的狀況。
截至8月2日，美國有超過1.64億的人完全接種疫苗，其中因感染新冠肺炎死亡的只有不到0.001%（1,507人），住院的則不到0.005%（7,101人）。
在所有突破防線的確診病例裡，大約四分之三是65歲或以上的老年人。根據CDC數據，大約1,500的死亡人數裡，有五分之一死於新冠以外的其他疾病，雖然他們發生突破防線的病毒感染。
CDC自5月以來，一直專注調查完整接種疫苗者的住院或死亡病例。
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