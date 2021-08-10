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國軍施打新冠疫苗比率仍是謎 第二劑官兵須自行預約

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午以網路直播形態舉行記者會，由國防部發言人史順文主持。圖／國防部提供
國防部上午以網路直播形態舉行記者會，由國防部發言人史順文主持。圖／國防部提供

國軍施打新冠肺炎疫苗比率成謎，面對漢光演習實兵操演即將實施，部隊密集操演群聚現象將更明顯，但國防部上午仍表示，不會公布施打率，而官兵的第二劑接種，「鼓勵」官兵自行在外預約。

國防部上午以網路直播形態舉行記者會，由國防部發言人史順文主持，對於國軍新冠肺炎疫苗的施打比率，史順文表示，國軍官兵疫苗的施打，是依照中央分配的數量，按照國軍戰備任務的優先順序，來安排官兵分批、逐次實施接種。不會公布施打率。

但他表示，國軍會持續為官兵爭取疫苗，第二劑疫苗的施打，是配合中央政策，鼓勵官兵到原接種的醫院、或者透過1922公費疫苗平台、登記意願、接種。

對於漢光37號實兵演習如何避免教召人員及國軍官兵爆發群聚感染？史順文表示，國軍依中央防疫政策指導，訂定防疫措施及應變計畫，按演習課目實施演練，並特別要求官兵落實個人防疫作為，避免發生群聚感染事件。

新冠疫苗

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