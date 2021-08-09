第5輪莫德納疫苗48.7萬人預約成功 11至17日施打
第5輪COVID-19疫苗接種，以莫德納疫苗為主，符合預約資格57.2萬人，今天中午12時預約結單共48萬7778人搶約成功，占符合預約資格人數85.26%，將於11日至17日施打。
指揮中心日前宣布，加開第5輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約對象，凡7月19日中午12時前意願登記莫德納（Moderna）疫苗、53至54歲的第9類對象，可接種莫德納疫苗。
截至今天下午5時，COVID-19公費疫苗預約平台全國意願登記完成總人數達1333萬8141人。與今天下午12時數據相比，僅勾選AZ疫苗者104萬5709人，占比從7.81%增為7.84%；非莫德納疫苗不打399萬2661人，占比從29.93%微升為29.94%；獨鍾高端疫苗18萬1109人，占比不變為1.36%。
意願登記中，勾選2個以上疫苗種類者，與今天下午12時數據相比，占比不變的包含3萬6219名同時勾選AZ疫苗及高端疫苗，占比仍為0.27%，及願意接種莫德納疫苗或高端疫苗者共12萬4249人，占比維持0.93%。
同時選擇AZ疫苗及莫德納疫苗者共725萬1064人，占比從54.41%降為54.36%；AZ疫苗、莫德納疫苗及高端疫苗都願意接種者則有70萬6727人，則是占比攀升，從5.29%增至5.30%。
若將只願意打高端疫苗人數及多重選擇COVID-19疫苗中有勾選高端疫苗者加總，意願登記高端疫苗總計104萬8304人，其中該系統27日重啟後才登記意願者為63萬5778人。
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