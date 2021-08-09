國產疫苗被唱衰？謝金河友人揭高端「原料內幕」 網友掀論戰

國產高端疫苗日前通過緊急使用授權（EUA），並納入疫苗意願登記平台，截至昨（8）日已有超過100萬人願意接種高端疫苗。但由於高端三期試驗尚未解盲，不僅無保護力及安全性資料，疫苗封緘檢驗批號未連續，也讓不少民眾擔憂疫苗品質是否有問題？對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書分享友人對話，一揭高端疫苗製程內幕，引起網友熱議。

新冠肺炎疫情爆發逾一年，謝金河在臉書表示，包括剛落幕的2020奧運主辦國日本、美國，都積極提高國內疫苗覆蓋率，對於未來的疫情新生活，英國全面解封試圖讓疫情流感化，都說明著民眾未來可能仍有很長一段時間，需和病毒共存。而提及近日國產疫苗登記施打意願數據突破百萬，許多民眾不以為然、政治人物大噴政治口水的現象，也讓謝金河決定分享和友人的對話。

謝金河一名現為私人醫院院長的友人將本土疫苗形容為「台灣參與奧運的選手」，並認為正常的國人一定是希望它們可以發展成功，怎麼反而會唱衰、扯後腿，甚至誣陷、惡意苛責？台產疫苗表現好，全民同蒙其利；反之，也該鼓勵它們努力改善，更稱反對台產疫苗的人們是和中共疫苗聯手、企圖打壓台灣的「匪諜、內奸」。

此外，另一高分考上台大醫科的「天才」朋友則是透露高端內幕，稱疫苗所有原料來自美國，「說直接一點，是在美國暗助，及高端自己努力下的結果」。貼文一出，網友們紛紛留言表達支持「自己國家有疫苗應該感到驕傲，不但自救還可以救人」、「真的愛台灣是該支持高端及聯亞，而不是侮蔑、栽贓及提告」、「很明顯，高端就是美國不能說的暗助」。

不過也有不少網友反對，直言「支持符合國際標準的國產疫苗，但尚未達標就繼續努力，不要便宜行事」、「沒人反對國產化疫苗，反對的是程序跟效率安全問題，再多的口水戰都沒用」、「天才想法果然不一般，反對高端就是匪諜？為什麼不想想人民反對的理由呢？」、「我愛臺灣，不信任高端並不是唱衰，不懂這有什麼關聯？」。

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