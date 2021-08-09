快訊

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

全台累計918萬人次接種疫苗 涵蓋率近37%

中央社 / 台北9日電
全台累計已有918萬人次接種COVID-19疫苗，人口涵蓋率達36.95%。圖／聯合報系資料照片
全台累計已有918萬人次接種COVID-19疫苗，人口涵蓋率達36.95%。圖／聯合報系資料照片

指揮中心指揮官陳時中今天表示，近日因風災、水災稍影響疫苗接種速度，但全台累計已有918萬人次接種COVID-19疫苗，人口涵蓋率達36.95%，劑次人口比每百人39.09劑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，疫苗接種持續攀升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，這幾天因風災、水災，疫苗接種速度有稍微放緩。

根據指揮中心最新統計，8月7日至8日國內COVID-19疫苗接種1萬5503人次，累計接種918萬297人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率36.95%，劑次人口比39.09。

在疫苗接種後不良事件方面，共新增150件通報案，其中82件非嚴重不良事件、62件其他疑似嚴重不良事件，另有6例死亡。

國內疫苗供貨吃緊，近日傳出有民眾出價新台幣2萬元找人代排殘劑。陳時中說，這樣的行為恐怕在觸法邊緣，且就這價格來看，也要小心詐騙可能性。

除此之外，近期國際間也有研究顯示，接種流感疫苗可望降低感染COVID-19的重症率。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這篇研究出自邁阿密大學研究團隊，研究發現，相較於感染COVID-19前有接種流感疫苗者，沒有接種過流感疫苗的民眾一旦感染COVID-19，送急診、住加護病房機率較高。

羅一鈞指出，疾管署每年10月提供季節性流感疫苗，今年也會照此方式推動，且流感、COVID-19的高風險族群均類似，呼籲排在優先順位的民眾，屆時應照規劃接種流感疫苗。

新冠疫苗

延伸閱讀

嗆陳時中傲慢挨轟自打臉？柯文哲：自稱傲慢是內省能力

1500人提早約到第2劑莫德納 陳時中：身分誤植

打完疫苗入境何時鬆綁？陳時中曝2個可能時間點

未保留2劑莫德納疫苗？陳時中：秉持強化第1劑涵蓋率

相關新聞

美研究流感疫苗能降低新冠重症 指揮中心：建議施打

美國研究指出，打過流感疫苗的人，能夠大幅降低感染新冠肺炎後，演變為重症的風險。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，建...

全台累計918萬人次接種疫苗 涵蓋率近37%

指揮中心指揮官陳時中今天表示，近日因風災、水災稍影響疫苗接種速度，但全台累計已有918萬人次接種COVID-19疫苗，人...

醫護開放混打慢半拍 又是第二類官員受惠？

台灣醫護等待許久的疫苗混打政策，本周終於開放，預計3.3萬名專責醫院第一線已接種AZ疫苗的醫護人員可混打莫德納疫苗；但有醫師認為許多醫護人員早已完整接種2劑疫苗，政策除了太慢，最大受益者是第二類官員。醫護相關公會則認為，此時讓醫護混打，給予最佳的盔甲，才是最重要的事情，政策應盡快落實。...

莫德納仍有397萬人搶打 陳時中：先滿足第一劑涵蓋率

「非莫不打」仍有397萬人，但我國莫德納存量已告急，指揮中心昨預告，能夠打到完整兩劑者，已不到一百萬人，莫德納昨天到十萬...

藍委再爆 國產疫苗生產人員列第二類施打名單

食藥署特權疫苗又一例，國民黨立委林奕華今再爆，食藥署利用衛生單位第一線防疫人員之名，再將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共...

系統錯誤非接種對象也能預約莫德納 指揮中心：照打

第五輪莫德納將在十一日開打，主要開放給一到三類對象以及孕婦可施打第二劑，並開放65歲以上長者及53歲以上第九類對象接種第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。