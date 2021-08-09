全台累計918萬人次接種疫苗 涵蓋率近37%

指揮中心指揮官陳時中今天表示，近日因風災、水災稍影響疫苗接種速度，但全台累計已有918萬人次接種COVID-19疫苗，人口涵蓋率達36.95%，劑次人口比每百人39.09劑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，疫苗接種持續攀升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，這幾天因風災、水災，疫苗接種速度有稍微放緩。

根據指揮中心最新統計，8月7日至8日國內COVID-19疫苗接種1萬5503人次，累計接種918萬297人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率36.95%，劑次人口比39.09。

在疫苗接種後不良事件方面，共新增150件通報案，其中82件非嚴重不良事件、62件其他疑似嚴重不良事件，另有6例死亡。

國內疫苗供貨吃緊，近日傳出有民眾出價新台幣2萬元找人代排殘劑。陳時中說，這樣的行為恐怕在觸法邊緣，且就這價格來看，也要小心詐騙可能性。

除此之外，近期國際間也有研究顯示，接種流感疫苗可望降低感染COVID-19的重症率。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這篇研究出自邁阿密大學研究團隊，研究發現，相較於感染COVID-19前有接種流感疫苗者，沒有接種過流感疫苗的民眾一旦感染COVID-19，送急診、住加護病房機率較高。

羅一鈞指出，疾管署每年10月提供季節性流感疫苗，今年也會照此方式推動，且流感、COVID-19的高風險族群均類似，呼籲排在優先順位的民眾，屆時應照規劃接種流感疫苗。

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