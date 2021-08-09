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未保留2劑莫德納疫苗？陳時中：秉持強化第1劑涵蓋率

中央社 / 台北9日電

9.96萬劑莫德納疫苗昨天下午抵台，但到貨量少，許多打完1劑者怕等不到第2劑，質疑中央無事先保留2劑莫德納，指揮中心指揮官陳時中重申，始終秉持強化第1劑涵蓋率。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗吃緊，政府採購的9.96萬劑莫德納疫苗昨天下午抵台，如何分配使用引發關注。國內近400萬人獨鍾莫德納疫苗，但據指揮中心初估，國內僅剩不到100萬人可打莫德納疫苗。

指揮中心發言人莊人祥下午接受媒體聯訪時表示，在未加上今天完成檢驗封緘的立陶宛捐贈2萬劑AZ疫苗，及昨天到貨的自購9.96萬劑莫德納疫苗情況下，國內COVID-19疫苗剩餘量分別為AZ疫苗剩下39萬劑，莫德納疫苗則還有63萬劑。

陳時中今天下午在指揮中心記者會中也坦言，國內COVID-19疫苗量現在已經很告急，截至今天中午12時，全國意願登記完成總人數已多達1331萬3049人，比國內現在可供應的疫苗量還要多，已積極與廠商聯繫，力拚越早到貨越好，「這是目前努力方向。」

今天在記者會中多家媒體相繼提問，9月中旬起，開始陸續有許多已接種1劑莫德納疫苗者須接種第2劑，但在第5輪接種莫德納疫苗後，國內莫德納疫苗數量恐怕更稀少，外界質疑中央當初沒有事先保留供第2劑接種的疫苗數量，是否延長施打時間。

對此，陳時中強調，指揮中心一向秉持強化第1劑疫苗涵蓋率為優先目標，雖然打過第2劑疫苗後，可加強施打者保護力，但就群體保護力角度來看，把疫苗拿來打第2劑與加強第1劑疫苗覆蓋率相比，當然是打過第1劑疫苗人數愈高愈好；現在全球都在搶疫苗，會根據疫苗到貨狀況做最好安排。

新冠疫苗

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