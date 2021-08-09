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1500人提早約到第2劑莫德納 陳時中：身分誤植

中央社 / 台北9日電

近日有民眾不到10週就收到第2劑莫德納疫苗預約簡訊，指揮中心指揮官陳時中今天坦言，約1500人出現身分誤植狀況，但只要已完成預約，就能如期施打第2劑莫德納疫苗。

根據中央流行疫情指揮中心規定，除了第1到3類對象及孕婦可以間隔28天就接種第2劑莫德納（Moderna）疫苗，其餘對象都要間隔10到12週才能接種第2劑。

不過，這幾天卻傳出有第8類、65歲以上長者未滿10週就收到簡訊，也依預約接種疫苗。

陳時中今天下午在疫情記者會中坦言，這幾天確實發現第2劑莫德納疫苗預約出現資訊錯誤問題，上午緊急盤點過約有1500人提早收到簡訊，但只要完成預約，就能如期施打。

指揮中心發言人莊人祥解釋，之所以出現這類錯誤，主要是部分接種單位在替民眾接種第1劑疫苗時勾錯身分別，誤將第6類、第8類勾成第3類，最近醫療院所也發現部分身分錯誤的個案，已經進行更正。

莊人祥指出，考量約有1500人已收到預約簡訊並完成預約，且這波預約作業已結束，因此凡是依規定完成預約者，將如期提供接種。

指揮中心強調，將針對資料登錄誤植的接種單位加強督導，並更正接種資料，以確保相關接種作業依規劃執行。

新冠疫苗

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