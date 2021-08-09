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打完疫苗入境何時鬆綁？陳時中曝2個可能時間點

中央社 / 台北9日電

民眾盼打完疫苗後，鬆綁入境檢疫措施。指揮中心指揮官陳時中今天表示，打完疫苗仍會染疫，必須有足夠時間觀察變異株狀況，並等國內疫苗涵蓋率達一定程度，才會考慮。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株在全球造成傳染，各界也看到變異株的傳染力和帶來的影響，因此指揮中心短期內並沒有打算放寬入境資格以及入境後的檢疫措施。

陳時中說，很多人希望打過兩劑疫苗後，入境檢疫措施能稍微鬆綁，但大家也看到很多打過一劑、兩劑疫苗後，仍然染疫的突破性感染個案，顯示面對變異株不可掉以輕心，必須持續維持高強度管制並持續觀察。

至於何時才有可能鬆綁，陳時中說，除了觀察變異株的時間要夠長，未來也要等到國內疫苗涵蓋率達到一定程度，才有可能開始考慮鬆綁這件事。

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