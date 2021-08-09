年輕人等不到疫苗打 他開2萬求「代搶莫德納殘劑」
新冠肺炎疫苗開打，不過年輕族群卻遲遲無法接種第一劑疫苗，雖然指揮中心開放搶打「殘劑」，但搶打的人數過多，還是無法滿足所有需求者。有網友在網上開出2萬元的酬勞，求「代搶莫德納殘劑」。
指揮中心開放新冠肺炎「殘劑」預約，部分地區採用線上報名，也有地方是採現場報名，不過因為疫苗數量嚴重不足，導致許多地區都出現搶打潮，彰化縣上月31日開放殘劑供現場排隊鄉親施打，沒想到凌晨3點多就有人來排隊，最後宣布僅有10多劑殘後，鄉親仍遲遲不肯離開。
一名網友在論壇Dcard上發文徵求「台北代搶殘劑」，只要搶到並且本人接種疫苗後，就會現場支付2萬元酬勞，該網友坦言，「自己已經搶了幾周，使用手機 5G、有線 300M，終究無法成功，自認手速不快，懇請神通廣大同學支援。下周第五波開打莫德納，相信會有一點點機會」，他也表示，為了照顧家人，不方便出國接種疫苗。
其他網友則留言「莫德納真的好高貴，一劑願意讓人付2萬」、「感覺莫得納又比AZ更難」、「多去幾家診所問」、「我那時候是用花蓮縣政府殘劑預約系統預約到的」。
有網友分享自身經驗，「搶過莫德納花蓮一次（有電話通知但放棄），台北某醫院三次（一次搶自己的，另外兩次幫朋友搶的皆成功），聯合醫院門診部一次，可以請朋友互相幫忙，我跟朋友還有妹妹都是這樣打到的」。
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