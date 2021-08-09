快訊

阿富汗兵敗如山倒！塔利班閃電戰72小時同步攻陷5省會

打完疫苗變大食怪？醫曝5種「很少人知道卻很常見」副作用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打完疫苗變大食怪？醫曝5種「很少人知道卻很常見」副作用

聯合新聞網 / 綜合報導
接種新冠肺炎疫苗後可能會出現副作用。聯合報系資料照
接種新冠肺炎疫苗後可能會出現副作用。聯合報系資料照

新冠肺炎疫苗開打，不少人打完疫苗出現副作用，其中以酸痛、疲倦、發燒最多，小兒科醫師徐嘉賢另外提出5種較少人知道卻又蠻常見的副作用，包括噁心、嘔吐、腹瀉、皮膚搔癢、注射處腫塊，其他較少見的副作用還有食欲增加、手部麻痺、帶狀皰疹、頭暈、耳鳴，有網友坦言「打完疫苗變大食怪2天」。

小兒科醫師徐嘉賢6日在臉書上發文說明「容易被忽略、但常見的新冠疫苗副作用」，他表示，「最近陸續遇到打完新冠疫苗有一些小副作用的民眾，其中以酸痛、疲倦、發燒為大宗」。

另外還有一些比較少人知道，卻又蠻常見的副作用，如噁心、嘔吐、腹瀉，這三類副作用比例不少，而且是大部分當天或隔天就會出現。如果本身腸胃道比較不好的民眾，還會持續一、兩周。

還有皮膚搔癢，部分民眾施打部位紅腫和搔癢，這個比較少見，冰敷會稍微緩解。有少數比較明顯的，需要局部藥膏才會緩解下來。另一種比較奇特的副作用為「注射處腫塊」，有些民眾一個禮拜之後就自己消失，有些民眾則兩、三個禮拜都還沒變小，但是大部分這些問題都會隨著時間而減緩。

其他比較少見的副作用包括食欲增加、手部麻痺、帶狀皰疹、頭暈、耳鳴……等等。不過徐嘉賢表示，千萬不要被這些小小的副作用嚇到，就不敢打疫苗了。跟得到新冠肺炎來相比較之下，這些都算是相對輕微的事情。

徐嘉賢表示，「任何副作用的發生，都一定很不舒服，我自己本身打了之後，手痛了三天，感覺像被車子撞到，也失眠了好幾個晚上，又發燒，但是打疫苗所得到的好處，遠比壞處大，所以欣然接受，不能因噎廢食」。

其他網友也紛紛留言「打完莫德納一個星期多，注射的地方，有一點點感到搔癢」、「打完AZ第12天Ｍ因為我本身治療乾燥症，藥物副作用也會有些腹痛，所以我以為是藥物副作用。但最近這幾天腹瀉愈來愈明顯…昨天還突然頭暈眼睛看東西突然炫光」。

還有人留言「打完變大食怪整整兩天」、「打完AZ隔天開始全身肌肉輪流抽筋...像被電到」、「打完之後還竊喜不痠不痛不發燒，隔天開始類似蕁麻疹症狀快一週，又癢又睡不好，吃某些食物還更加重」。

新冠疫苗 發燒 帶狀皰疹 失眠 腹痛

延伸閱讀

減少AZ疫苗施打後風險，簡單動作有幫助——來自醫師的觀點

芭比慘斷頭 他盡力修復卻成「小頭怪娃」：女兒狂哭

日本三明治「難以言喻的美味」 新加坡記者愛上這款超商冰品

病房門縫透詭異紫光 護理師遭學姊警告：別跟任何人講

相關新聞

打完疫苗變大食怪？醫曝5種「很少人知道卻很常見」副作用

新冠肺炎疫苗開打，不少人打完疫苗出現副作用，其中以酸痛、疲倦、發燒最多，小兒科醫師徐嘉賢另外提出5種較少人知道卻又蠻常見的副作用，包括噁心、嘔吐、腹瀉、皮膚搔癢、注射處腫塊，其他較少見的副作用還有食欲增加、手部麻痺、帶狀皰疹、頭暈、耳鳴，有網友坦言「打完疫苗變大食怪2天」。

擔心染疫或施打疫苗「快樂缺氧」？ 專家：做這兩件事就對了

自COVID-19本土疫情升溫以來，討論得最熱烈的話題就是「打疫苗」，但是，仍有部份民眾對此存有疑慮，有專家就表示，無論是否感染COVID-19或是施打疫苗後擔心副作用，若要降低風險，其實可以從正確量血壓跟血氧開始做起。

AZ、莫德納存量告急 陳時中下午2時記者會說明

自購10萬劑莫德納昨到貨仍緩不濟急，AZ、莫德納即將雙缺，但仍有397萬人非莫不打，恐有超過200萬人等不到莫德納。指揮...

冷眼集／全民疫苗荒 官搶打超打

自從疫情爆發以來，衛福部已成了「衛福布」，舉凡疫苗採購、「三加十一」會議資料等關鍵決策，都被蓋上層層黑布。面對外界一再質...

食藥署超打名單曝光 挨批自肥

台灣最近再次陷入疫苗荒，主管疫苗業務的衛福部食藥署之前曾被爆出疫苗造冊人數遠高於編制人員一倍以上，引發自肥爭議，根據本報...

AZ、莫德納疫苗即將雙缺 台大醫：大家別挑了，有什麼就打什麼

我國面臨疫苗荒，第五批自購莫德納疫苗約十萬劑昨下午抵桃園機場，指揮中心指揮官陳時中表示，這批疫苗數量太少，尚未決定優先接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。