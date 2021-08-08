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莫德納疫苗到貨10萬劑 蔡英文：全力催促緊盯供貨

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加碼釋出莫德納疫苗 開放預約1天逾4.6萬人搶約

中央社 / 台北8日電
指揮中心宣布加碼釋出5.7萬個名額給53至54歲的第9類對象接種莫德納疫苗，昨天下午4時開放，截至今天下午5時，逾4.6萬人完成預約。圖／中央社資料照
指揮中心宣布加碼釋出5.7萬個名額給53至54歲的第9類對象接種莫德納疫苗，昨天下午4時開放，截至今天下午5時，逾4.6萬人完成預約。圖／中央社資料照

指揮中心宣布加碼釋出5.7萬個名額給53至54歲的第9類對象接種莫德納疫苗，昨天下午4時開放，截至今天下午5時，逾4.6萬人完成預約，占符合預約資格人數82.92%。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天下午2時宣布，第5輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約對象將加開對象，凡7月19日12時前登記莫德納（Moderna）疫苗、53至54歲的第9類對象，可接種莫德納疫苗。

指揮中心統計，全國COVID-19疫苗意願登記完成總人數共1326萬2773人，符合上述預約資格有5萬6493人，可於8月7日下午4時至8月9日中午12時預約接種莫德納疫苗，截至今天下午5時，預約人數為4萬6845人，占符合預約資格人數82.92%。

「COVID-19公費疫苗預約平台」上疫苗意願登記狀況，僅勾選阿斯特捷利康（AZ）疫苗共102萬7378人，占比7.75%；非莫德納疫苗不打者有397萬2930人，占比29.96%；獨鍾高端疫苗者則有18萬4人，占比1.36%。

意願登記勾選兩個以上疫苗種類者，同時選擇AZ疫苗及莫德納疫苗者共722萬4844人，占比54.47%；勾選AZ疫苗及高端疫苗者共3萬5885人，占比0.27%；願意接種莫德納疫苗或高端疫苗者共12萬3126人，占比0.93%；願意接種AZ疫苗、莫德納疫苗及高端疫苗有69萬8244人，占比5.26%。

若將意願登記中只勾選高端疫苗人數及多重選擇COVID-19疫苗中有勾選高端疫苗者加總，意願登記高端疫苗總計103萬7259人，其中此系統7月27日重啟後才登記意願者為62萬9630人。

新冠疫苗 莫德納疫苗

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