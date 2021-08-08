莫德納疫苗到貨10萬劑 蔡英文：會全力催促緊盯供貨

政府自購的莫德納疫苗今天到貨近10萬劑，蔡英文總統在臉書上指出，在全球疫苗供貨短缺的挑戰下，我國依然多管齊下，努力維持疫苗供應；包含今天的疫苗在內，目前台灣已經累計取得超過960萬劑疫苗。

蔡總統說，這陣子受到Delta變種病毒影響，世界上許多國家的確診數再創高峰。不過，台灣的確診人數則持續下降，這是全民共同努力的成果。接下來，政府和民間採購的疫苗數量還會陸續抵達，「我們會全力催促、緊盯疫苗供貨，並搭配國產疫苗，讓國人的接種可以持續下去。我也要請大家一起繼續努力，落實防疫，並用更高的整體防護力來對抗疫情，守護台灣。」

第五批採購莫德納疫苗9.96萬劑，由華航CI-5556航班載運，下午抵達桃園國際機場。記者季相儒／攝影

第五批採購莫德納疫苗9.96萬劑，由華航CI-5556航班載運，下午抵達桃園國際機場。記者季相儒／攝影

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