莫德納疫苗到貨10萬劑 蔡英文：會全力催促緊盯供貨
政府自購的莫德納疫苗今天到貨近10萬劑，蔡英文總統在臉書上指出，在全球疫苗供貨短缺的挑戰下，我國依然多管齊下，努力維持疫苗供應；包含今天的疫苗在內，目前台灣已經累計取得超過960萬劑疫苗。
蔡總統說，這陣子受到Delta變種病毒影響，世界上許多國家的確診數再創高峰。不過，台灣的確診人數則持續下降，這是全民共同努力的成果。接下來，政府和民間採購的疫苗數量還會陸續抵達，「我們會全力催促、緊盯疫苗供貨，並搭配國產疫苗，讓國人的接種可以持續下去。我也要請大家一起繼續努力，落實防疫，並用更高的整體防護力來對抗疫情，守護台灣。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言