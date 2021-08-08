開放一般人混打疫苗？陳時中：掌握到貨狀況就辦理

針對COVID-19專責醫療院所設置專責病房、負壓隔離病房或採檢院所第一線醫護人員，本週起開放混打疫苗；一般人何時可混打，指揮中心指揮官陳時中說，掌握到貨狀況就辦理。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，本週起專責醫療院所第一線醫護工作人員，只要第一劑接種AZ疫苗超過10週者，第二劑將開放混打莫德納疫苗，約3.3萬人符合混打資格。

陳時中今天下午在記者會重申，COVID-19專責醫療院所，含設置專責病房、負壓隔離病房或採檢院所，列冊第一線醫護風險第1及第2風險等級工作人員，尚有約3.3萬人接種第1劑AZ疫苗超過10週，尚未接種第2劑疫苗，配合開放以莫德納接種，預計依未接種人數需求，撥配疫苗至各專責醫院。

陳時中說，現階段除上述3.3萬名醫療機構第一線工作人員開放混打外，還沒進一步開放混打的規劃，主因是無法充分掌握後續疫苗到貨狀況，一旦可掌握疫苗抵台時程，就會視社會公平性、疫苗需求等，辦理開放更多民眾混打。

長庚醫院陸續執行2劑AZ疫苗、2劑莫德納疫苗及AZ疫苗加莫德納疫苗的混打研究，今天下午記者會中也有媒體問及此研究結果，莊人祥表示，文件仍在呈核、等待結果，會再向外界說明。

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