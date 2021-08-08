快訊

中職／從第1棒K到第8棒 徐若熙開賽連8K破紀錄

中職／史上最大合約亮牌 悍將4.5年6120萬簽下江少慶

開放一般人混打疫苗？陳時中：掌握到貨狀況就辦理

中央社 / 台北8日電
陳時中說，現階段除上述3.3萬名醫療機構第一線工作人員開放混打外，還沒進一步開放混打的規劃，主因是無法充分掌握後續疫苗到貨狀況。圖／中央流行疫情指揮中心提供
陳時中說，現階段除上述3.3萬名醫療機構第一線工作人員開放混打外，還沒進一步開放混打的規劃，主因是無法充分掌握後續疫苗到貨狀況。圖／中央流行疫情指揮中心提供

針對COVID-19專責醫療院所設置專責病房、負壓隔離病房或採檢院所第一線醫護人員，本週起開放混打疫苗；一般人何時可混打，指揮中心指揮官陳時中說，掌握到貨狀況就辦理。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，本週起專責醫療院所第一線醫護工作人員，只要第一劑接種AZ疫苗超過10週者，第二劑將開放混打莫德納疫苗，約3.3萬人符合混打資格。

陳時中今天下午在記者會重申，COVID-19專責醫療院所，含設置專責病房、負壓隔離病房或採檢院所，列冊第一線醫護風險第1及第2風險等級工作人員，尚有約3.3萬人接種第1劑AZ疫苗超過10週，尚未接種第2劑疫苗，配合開放以莫德納接種，預計依未接種人數需求，撥配疫苗至各專責醫院。

陳時中說，現階段除上述3.3萬名醫療機構第一線工作人員開放混打外，還沒進一步開放混打的規劃，主因是無法充分掌握後續疫苗到貨狀況，一旦可掌握疫苗抵台時程，就會視社會公平性、疫苗需求等，辦理開放更多民眾混打。

長庚醫院陸續執行2劑AZ疫苗、2劑莫德納疫苗及AZ疫苗加莫德納疫苗的混打研究，今天下午記者會中也有媒體問及此研究結果，莊人祥表示，文件仍在呈核、等待結果，會再向外界說明。

新冠疫苗 AZ疫苗 莫德納疫苗 陳時中 混打

延伸閱讀

影／疫苗來了！第五批9.96萬劑莫德納運抵桃園機場

陳時中：每天與不同原廠談判 盼疫苗按時抵台

砲打民進黨、陳時中 柯文哲：中央故意阻擋國際疫苗

高端疫苗何時開打？ 陳時中：8月下旬很有機會

相關新聞

396萬人獨鍾莫德納疫苗 莊人祥：剩不到百萬人可打

COVID-19疫苗最新意願登記，達396萬人獨鍾莫德納疫苗，但指揮官陳時中今天下午坦言，莫德納的量已經不多，發言人莊人...

疫苗混打決策太遲...「一類兩劑早打完」 醫師批：只打到官員

全台鬧疫苗荒，指揮中心6日終於宣布，針對一到三類對象已規劃第二劑疫苗混打，其中「AZ疫苗+BNT疫苗」預計本周即可開打...

新北最年輕死亡案例！38歲女打完AZ全身痠痛送醫不治

新北市今天通報1名在汐止區的女性，5日她接種AZ疫苗，隔天全身痠痛、頭痛又發燒，送醫後當天傍晚不治，年僅38歲，是新北目...

開放一般人混打疫苗？陳時中：掌握到貨狀況就辦理

針對COVID-19專責醫療院所設置專責病房、負壓隔離病房或採檢院所第一線醫護人員，本週起開放混打疫苗；一般人何時可混打...

新竹縣專案AZ第2劑預約者 明起3接種站開打

新竹縣今天0確診。衛生局表示，針對5月31日以前，已經接種第1劑AZ疫苗的公費對象，預約安排的第2劑AZ疫苗接種，將於明...

桃園急出國4醫院可打第二劑 未打疫苗可洽詢桃園醫院

面對今年9月許多學子即將出國留學，中央疫情指揮中心宣布出國讀書打第二劑疫苗規定，桃園市長鄭文燦今天下午表示，桃園如有急切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。