疫苗混打決策太遲...「一類兩劑早打完」 醫師批：只打到官員
全台鬧疫苗荒，指揮中心6日終於宣布，針對一到三類對象已規劃第二劑疫苗混打，其中「AZ疫苗+BNT疫苗」預計本周即可開打，「AZ疫苗+莫德納疫苗」則再等等，最快下周開打。然而胸腔內科醫師蘇一峰卻質疑中央決策是否太遲，怒批一線醫護早已打完兩劑疫苗，最大受益者恐為二類的官員。
混打政策終於上路，蘇一峰先是在臉書恭喜防疫高風險醫護有疫苗可打，卻也可惜政策開放來的太遲，導致許多醫護早已打了兩劑AZ，讓蘇一峰感慨「大概二、三類才是最大受益者」，更怒批「最後只打到二類的官員」。
對此，也有網友列出時間序指出，醫師公會早在6月22日發表聲明，籲中央盡速研議新冠疫苗混打可行性，7月28日則再次呼籲讓醫護人員開放混打；然而7月25日衛福部專家同意第二劑間隔八周以上可以交替mRNA疫苗，直到8月6日陳時中才著手盤點混打，讓網友們直呼「真的決策太慢」。
許多網友留言直呼「醫生醫護真的已經打兩劑了，現在開放只是心酸的，只能說醫護的命不值錢，官員命比較值錢啦」、「政策宣布得早不如宣布得巧」、「一堆醫護都被叫去打完了才說」、「美其名為了醫護，還不是為了第二類政府官員，簡直是莫德納、BNT隨便他們選，卻不混打高端...」、「這是好一點的消息，只是背後的意思是沒有疫苗了，即便是醫護也只能說自己保重」。
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