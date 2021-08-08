65歲以上不怕不會上網預約注射 台南衛生局：主動安排

針對長者可能受限於不會上網，無法預約注射第二劑疫苗，台南市衛生局今天表示，65歲以上民眾都不必擔心，如果沒有自行或家人協助上1922預約，本月底衛福部將提供第一劑已注射的名單給地方，由地方主動通知並安排注射，一定打得到第二劑。

台南市政府目前針對長者可能有數位落差，不會上網填寫意願及預約注射，由區公所、戶政所等單位協助到1922登錄，台南市民政局今天表示，目前大約已協助3萬多人上網登記，而台南市衛生局則表示，台南市目前已打第一劑者，65歲以上約有21萬人，而75歲以上則是7萬9073人，大約9月初會開始陸續打第二劑。

衛生局表示，長者預約部分除了區公所等市府單位協助預約外，還有許多是家人或長者自行上網預約，這個部分的人數中央並未提供給地方，所以不清楚目前長者到底有多少人還沒有完成第二劑預約。

衛生局表示，不過不管到底有沒有預約，為克服長者數位落差的問題，中央將會主動提供名冊，不過鼓勵長者還是最好主動自行預約，可以選擇時間、地點，但如果真的不會上網，65歲以上的民眾只要有注射第一劑的，沒有自行預約注射，將由市府主動通知與安排注射。

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