快訊

疫苗來了！第五批9.96萬劑莫德納運抵桃園機場

新北最年輕死亡案例 38歲女打完AZ全身痠痛送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

396萬人獨鍾莫德納疫苗 莊人祥：剩不到百萬人可打

中央社 / 台北8日電
指揮官陳時中坦言，莫德納的量已經不多，發言人莊人祥初估，國內僅剩不到100萬人可打莫德納疫苗。圖／中央社資料照
指揮官陳時中坦言，莫德納的量已經不多，發言人莊人祥初估，國內僅剩不到100萬人可打莫德納疫苗。圖／中央社資料照

COVID-19疫苗最新意願登記，達396萬人獨鍾莫德納疫苗，但指揮官陳時中今天下午坦言，莫德納的量已經不多，發言人莊人祥初估，國內僅剩不到100萬人可打莫德納疫苗。

國內莫德納（Moderna）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，指揮中心已於2月8日及7月21日與美國莫德納公司簽署COVID-19疫苗供應合約，其中605萬劑於今年供應，再加上美國贈送的250萬劑莫德納疫苗，共計855萬劑莫德納疫苗。

全國COVID-19疫苗意願登記完成總人數1324萬7198人之中，多達396萬8843人僅願意施打莫德納疫苗，今天下午指揮中心記者會中有媒體問及，未來該如何滿足上述民眾的需求，陳時中坦言，以台灣疫苗採購數量，莫德納疫苗較少，即使精細使用，莫德納疫苗可供完整雙劑接種數量已經不多。

莊人祥下午接受媒體聯訪時補充說明，由於台灣擁有的莫德納疫苗共855萬劑，預計供427萬人完成2劑完整劑型接種；現階段接種莫德納疫苗第1劑者共290萬人，15.7萬人則是已經施打2劑。

莊人祥解釋，第5輪施打50萬多劑莫德納疫苗政策，分別為約43.5萬人施打第1劑、約6.5萬人接種第2劑，將原先的290萬人再加上43.5萬人，已打第一劑者約333.5萬人，莊人祥坦言，下一輪有機會接種莫德納疫苗恐不到100萬人可以打。

新冠疫苗 莫德納疫苗 莊人祥

延伸閱讀

疫苗接種破915萬人次 涵蓋率36.88%緊追韓國

莫德納疫苗剩73萬劑 指揮中心評估第5輪少量釋出

相關新聞

為何打了疫苗還染疫？ 醫師指：沒做好1點 治標不治本

中央指出，截至昨日止，國內已有915萬4501人次接種，疫苗人口涵蓋率36.88%，然而卻不斷傳出已接種者仍感染的情況，...

第4、5輪打完後鬧疫苗荒 指揮中心公布剩餘量

國內鬧疫苗荒，第四、第五輪開打後，外界關心可用疫苗剩餘量？指揮官陳時中今天說，第四輪AZ部分，地方政府目前還有一些剩餘量...

本周開放混打 陳時中重申1到3類為先行對象

指揮中心昨天宣布，針對一到三類對象已規劃第二劑疫苗混打，最快本周即可開打，粗估有3.3萬人可混打。但是對於AZ加上莫德納...

食藥署超打169%、CDE也有份 指揮中心回應了

台灣最近再次陷入疫苗荒，食藥署日前遭國民黨立委林奕華踢爆，署內編制僅600多人，造冊人數竟高達1356人，是編制的1倍以...

影／疫苗來了！第五批9.96萬劑莫德納運抵桃園機場

根據中央流行疫情指揮中心表示，第五批採購莫德納疫苗9.96萬劑，已於台北時間8月8日凌晨自盧森堡啟運，下午3時50分抵達...

396萬人獨鍾莫德納疫苗 莊人祥：剩不到百萬人可打

COVID-19疫苗最新意願登記，達396萬人獨鍾莫德納疫苗，但指揮官陳時中今天下午坦言，莫德納的量已經不多，發言人莊人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。