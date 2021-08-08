396萬人獨鍾莫德納疫苗 莊人祥：剩不到百萬人可打

COVID-19疫苗最新意願登記，達396萬人獨鍾莫德納疫苗，但指揮官陳時中今天下午坦言，莫德納的量已經不多，發言人莊人祥初估，國內僅剩不到100萬人可打莫德納疫苗。

國內莫德納（Moderna）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，指揮中心已於2月8日及7月21日與美國莫德納公司簽署COVID-19疫苗供應合約，其中605萬劑於今年供應，再加上美國贈送的250萬劑莫德納疫苗，共計855萬劑莫德納疫苗。

全國COVID-19疫苗意願登記完成總人數1324萬7198人之中，多達396萬8843人僅願意施打莫德納疫苗，今天下午指揮中心記者會中有媒體問及，未來該如何滿足上述民眾的需求，陳時中坦言，以台灣疫苗採購數量，莫德納疫苗較少，即使精細使用，莫德納疫苗可供完整雙劑接種數量已經不多。

莊人祥下午接受媒體聯訪時補充說明，由於台灣擁有的莫德納疫苗共855萬劑，預計供427萬人完成2劑完整劑型接種；現階段接種莫德納疫苗第1劑者共290萬人，15.7萬人則是已經施打2劑。

莊人祥解釋，第5輪施打50萬多劑莫德納疫苗政策，分別為約43.5萬人施打第1劑、約6.5萬人接種第2劑，將原先的290萬人再加上43.5萬人，已打第一劑者約333.5萬人，莊人祥坦言，下一輪有機會接種莫德納疫苗恐不到100萬人可以打。

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