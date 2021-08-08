本周開放混打 陳時中重申1到3類為先行對象

指揮中心昨天宣布，針對一到三類對象已規劃第二劑疫苗混打，最快本周即可開打，粗估有3.3萬人可混打。但是對於AZ加上莫德納疫苗的混打試驗結果，指揮中心發言人莊人祥表示，結果還在呈核中。而目前疫苗人口涵蓋率為36.94％，劑次人口比約38％。

由於混打目前先以第一類的第一、第二順位醫護人員，也就是專責病房直接照護新冠肺炎病人以及專責病房非直接照護相關病人的醫護人員為主，許多人也關心是否會開放邊境人員進行混打？

指揮官陳時中則表示，日前已經講過就是一到三類為先行辦理對象，之後還要看疫苗分配情形，現在對於最會接觸到新冠肺炎病人者先混打，其他才會逐步規劃。

指揮中心昨表示，經過專家小組會議討論，認為「AZ疫苗+BNT疫苗」、「AZ+mRNA疫苗」的混打方向可行，預計將開放國內一至三類對象進行疫苗混打，對象以專責醫療院所第一線醫護人員、專責病房及接種站人員者為主，下周會依照人數需求撥配至醫院施打。

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