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蘇貞昌：自購10萬劑莫德納 今下午抵台
行政院長蘇貞昌今天表示，政府採購的10萬劑莫德納疫苗，於今日凌晨自盧森堡起飛，預計下午3點多抵達桃園機場。
蘇貞昌在臉書指出，在全球疫苗供貨不穩，周邊國家變種病毒疫情逐漸升溫下，台灣疫苗覆蓋率自5月16日不到1％，現在已超過910萬人施打疫苗，涵蓋率達到36.88%。
蘇貞昌表示，本土確診人數也從每日五百多例，迅速降低至兩位數，甚至個位數。政府會持續努力加速疫苗出貨進度，同時確實做好各項防疫工作，讓國內儘快恢復正常生活。
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