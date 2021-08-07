免疫橋接認證COVID-19疫苗成趨勢 日、英都擬採用
免疫橋接可望成COVID-19疫苗的認證趨勢，感染科醫師李秉穎今天表示，免疫橋接在疫苗界行之有年，近期英國、日本都有計畫採用免疫橋接認證新研發的COVID-19疫苗。
衛生福利部食品藥物管理署於6月10日首度公布國產COVID-19疫苗緊急使用授權（EUA）標準，將採用免疫橋接方式，以阿斯特捷利康（AZ）疫苗的中和抗體做為替代療效指標，屢遭外界質疑。
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎今天表示，目前全球有200多種COVID-19疫苗正在研發階段，但隨疫情流感化，未來恐怕越來越難有進行三期臨床試驗的環境，也涉及倫理爭議，免疫橋接勢必成為新的認證管道，英國、日本等國都計畫以免疫橋接認證COVID-19疫苗。
李秉穎說，除了新研發的疫苗，美國近期也打算以免疫橋接的方式將現有COVID-19疫苗的適應症擴及到兒童、青少年族群。
對於外界對免疫橋接的質疑，李秉穎說「抗體濃度高低和保護力成正比，這是疫苗學的根本道理」，人體感染病毒後，第一線就是靠著疫苗產生的抗體將病毒中和掉，因此理論上抗體濃度高低，確實能反應疫苗帶來的保護力多寡。
李秉穎指出，過去國際間將HPV疫苗從四價增至九價時，也採用免疫橋接，肺炎鏈球菌疫苗也採此模式獲得認證，並非台灣獨創的新方法。
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