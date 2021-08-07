北市第5輪疫苗仍有餘額 再開放預約

台北市長柯文哲今天表示，第5輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約尚未額滿，再次開放預約至8月9日中午為止，呼籲接到通知的民眾趕快去預約。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，北市今天新增1本土確診案例，北市7大醫院昨天篩檢1238例，沒有陽性案例，顯示社區潛伏感染源越來越少。

柯文哲指出，8月1日至7日台北市有20例本土確診案例，已知感染源12例，遠遠在設定開放餐廳內用標準之下，北市疫情仍在控制之中。

柯文哲說，北市疫苗接種率已達46.9%，對原始病毒有相當保護力，只要把邊境管制做好、戴口罩、勤洗手、保持距離，對疫情還是有相當程度的控制。

針對第5輪疫苗接種，柯文哲說，北市提供施打名額7萬3650人，但到昨天下午5時為止，只有5萬6958人預約，因尚未額滿，再次開放預約至8月9日中午；另方面，北市府8月9日、10日將於花博爭艷館，針對長者專案7883人、補教業者9326人施打疫苗。

副市長蔡炳坤則表示，北市第一劑疫苗覆蓋率達46.9%，以人口數計算超過120萬人；第二劑也慢慢跟上來，北市打完第二劑有8萬7000多人；第4輪疫苗接種部分，自7月30日至8月6日，已施打15萬3525劑，顯示民眾接種意願非常高。

針對媒體詢問北市自購疫苗進度及蔡炳坤是否牽線中國醫藥大學協助採購案，蔡炳坤表示，北市府近期內會針對自購疫苗作出政策決定，購買管道是在評估、準備過程中必須具備的，將來只要確定就會說明。

明天是8月8日父親節，柯文哲在記者會上表示，家族聚餐一定會有，但還是要注意同桌吃飯時保持距離、梅花座，不然就要加隔板，不要混著吃，原則上還是個人套餐為主，但其實只要打電話父母就很高興，視訊也可以，不一定要聚餐，心意到最重要。

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