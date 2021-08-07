陳時中：每天與不同原廠談判 盼疫苗按時抵台

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，幾乎每天都與不同COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗原廠談判，希望疫苗依排程時序到台灣。

日本負責疫苗接種業務的行政改革大臣河野太郎5日表示，美國輝瑞藥廠（Pfizer）理解目前疫苗供給量趕不上日本接種速度，7月到9月將提早交貨600萬劑疫苗給日本。

陳時中下午在疫情記者會接受媒體聯訪表示，日本說的提前供貨，應是原來的疫苗排程延誤，再爭取往前排，這可能性較高。

他說，台灣有時也會追到一點點疫苗進貨，只是不像600萬劑這麼大數目。這時各國都盡力爭取，讓疫苗在排程內準時供貨，當然希望希望能更早，但更早的機會幾乎沒有。

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