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疫苗接種破915萬人次 涵蓋率36.88%緊追韓國

中央社 / 台北7日電
目前全台累計接種COVID-19疫苗逾915萬人次，疫苗接種人口涵蓋率達36.88%。 聯合報系資料照
目前全台累計接種COVID-19疫苗逾915萬人次，疫苗接種人口涵蓋率達36.88%。 聯合報系資料照

疫情指揮中心公布，目前全台累計接種COVID-19疫苗逾915萬人次，疫苗接種人口涵蓋率達36.88%，高於世界平均29.73%，在亞洲地區名列前茅，緊追韓國的40.54%。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會表示，昨天有26萬7008人次接種疫苗。截至目前，國內已有915萬4501人次接種，疫苗人口涵蓋率36.88%，劑次人口比每百人38.98劑。

根據牛津大學網站「用數據看世界」（Our Worldin Data），截至6日，世界平均疫苗涵蓋率為29.73%，亞洲國家來看，新加坡疫苗涵蓋率74.14%、馬來西亞47.42%、日本45.94%、韓國40.54%、印度28.26%、泰國21.75%，印尼、菲律賓與越南皆低於2成。

指揮中心也統計，第5輪疫苗預約至今天中午12時截止，共有43萬8932人完成預約，後續將開放「已於7月19日中午12時前意願登記莫德納疫苗，且為53至54歲的第9類對象」預約，並同時於11日開打。

指揮中心發言人莊人祥表示，截至目前國內仍有105.53萬劑COVID-19疫苗，分別為阿斯特捷利康（AZ）41.75萬劑與莫德納（Moderna）疫苗63.78萬劑。

此外，截至今天下午1時，全國疫苗意願登記的總人數為1211萬7988人，其中登記有意願接種高端疫苗者有101萬7873人。

媒體提問，中南部縣市因豪大雨停班停課，是否會影響疫苗接種時程，陳時中說，先前颱風已有相關經驗，疫苗雖暫停接種，但後續也補上來完成接種，本次應該沒問題。

新冠疫苗

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